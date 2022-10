Royaume-Uni : Grève: seulement un train sur cinq circule ce samedi

Samedi, près de 40’000 membres du syndicat RMT du réseau Network Rail et de quinze sociétés d’exploitation ferroviaire se sont mobilisés pour réclamer une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Le secrétaire général de RMT, Mick Lynch, a exhorté le gouvernement de permettre aux compagnies ferroviaires de négocier un accord avec les syndicats.

Inflation de près de 10%

Le pays est plongé dans une grave crise du coût de la vie, avec une inflation proche de 10%, au plus haut depuis 40 ans. Les Britanniques s’inquiètent de savoir s’ils pourront se chauffer cet hiver ou payer leur prêt immobilier. Malgré l’annonce d’un gel du plafond des prix de l’énergie, ces derniers ont doublé en un an et le gouvernement, en poste depuis un mois, est plus impopulaire que jamais.