Grève à l'aéroport de Genève: le personnel se tient prêt 

«C’est une attaque brutale»

Au cœur de cette crise: la nouvelle politique salariale qui met fin à l’augmentation linéaire des salaires et prévoit des augmentations basées sur les performances. Pour Cointrin, il s’agit de «piloter l’évolution des charges salariales en adéquation avec la progression des revenus». De son côté, le SSP y voit une dégradation des conditions de travail et juge ce plan de refonte «fallacieux, incohérent et provocant». Jeudi, son secrétaire syndical qualifiait le projet «d’attaque brutale». Malgré plusieurs séances de conciliation, aucun accord n’a été trouvé. En début de semaine, l’aéroport campait toujours sur ses positions et appelait les voyageurs à se présenter deux heures et demi en avance en cas de grève. Affaire à suivre.