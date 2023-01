France : Grèves massives attendues contre la réforme des retraites

Le projet et sa mesure phare, le report de l’âge de départ à 64 ans, contre 62 aujourd’hui, se heurte à un front syndical uni et une large hostilité dans l’opinion d’après les sondages. «Ce sera un jeudi de galère (…), de fortes perturbations dans les transports», a averti le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, en appelant à différer les déplacements ou à télétravailler.

La compagnie nationale SNCF prévoit une circulation «très fortement perturbée» avec un train grande vitesse (TGV) sur trois, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un train régional sur dix en moyenne. À Paris, le trafic sera également très réduit dans le métro, a communiqué la régie des transports RATP.

Dans l’Éducation, 70% des enseignants du primaire ne feront pas cours et de nombreuses écoles seront fermées, d’après leur principal syndicat et des grèves sont aussi prévues dans le secteur électrique.

De nombreux Français qui en ont la possibilité et qui ne font pas grève devraient recourir au télétravail. «Demain je vais faire du télétravail, je vais rester à la maison et attendre que ça passe», a confié Aurélie Lenoir, 36 ans, dirigeante d’une start-up.

Réforme phare

Emmanuel Macron, dont la réforme des retraites est un chantier crucial du second quinquennat, auquel il s’était engagé dès la campagne de son premier mandat, joue gros: son parti, qui ne dispose pas d’une majorité à l’Assemblée nationale, pourrait être fragilisé si le mouvement était profond et durable.

La gauche et l’extrême droite sont opposées à la réforme. Seule l’opposition de droite classique paraît ouverte au compromis. «La coupe est pleine», estime Olivier Mateu, un élu syndical du sud de la France, interrogé par l’AFP à Marseille. «On a vu que tout ce que faisait le gouvernement c’était en faveur des plus riches de ce pays et jamais envers ceux qui créent les richesses, c’est-à-dire nous les travailleurs.»