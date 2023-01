France: Grèves massives attendues contre la réforme des retraites

La circulation des TGV Lyria entre la Suisse et la France sera perturbée ce jeudi ainsi que vendredi 20 janvier. Aucun TGV entre Genève et Paris ne circulera ce jeudi (dans les deux sens), alors que ceux entre Lausanne et Paris sont «prévus à la circulation». Les TGV entre Bâle/Zurich et Paris sont tous supprimés jeudi.