France : Grèves pour les retraites: un TGV Lyria sur trois supprimé jeudi

En France, les perturbations s’annoncent limitées jeudi 16 février dans les transports pour le cinquième jour de mobilisation contre la réforme des retraites avec 4 TGV sur 5 en circulation en moyenne et un trafic quasi normal dans le métro parisien, ont annoncé mardi la SNCF et la RATP.

Jeudi en revanche, trois TGV de Paris à Lausanne sont annulés (départs à 6h18, 14h10 et 16h14) et deux dans le sens inverse (départs de Lausanne à 13h45 et 18h44). Trois liaisons entre Genève et la capitale française sont également annulées jeudi (départs de Cornavin à 6h29, 16h29 et 18h29) ainsi qu’un train en sens inverse (départ de Paris Gare de Lyon à 18h14). Huit TGV Lyria entre Paris et Zurich sont également supprimés jeudi, quatre dans chaque sens.