Berne - Grévistes appréhendés: rien à dire pour le Conseil fédéral

Le 26 mai dernier, la police fédérale, sous mandat du Ministère public de la Confédération, a fait irruption au domicile de trois grévistes du climat dans le canton de Vaud. Cette opération était effectuée dans le cadre d’une plainte déposée par le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS) à la suite d’un appel à la «grève militaire» fait un an plus tôt par voie de communiqué.

En juin dernier 2020, le Conseil fédéral, par la voix du Département de la défense, de la protection de la population et des sports, avait toutefois répondu que ce communiqué était protégé par la liberté d’expression: «La liberté d’opinion garantie par la Constitution fédérale et la punissabilité prévue à l’article 276 du Code pénal doivent être mises en balance dans chaque cas particulier, avait-il dit alors. Le droit pénal sert à prévenir et à punir les crimes et les délits. Il ne vise pas à restreindre la liberté d’opinion ou à prévenir quelque opinion indésirable».