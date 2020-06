Suisse

Grévistes du climat dénoncés pour leur appel à la grève

Un parlementaire UDC valaisan a décidé de saisir le Ministère public de la Confédération à l’encontre de grévistes du climat pour avoir appelé à faire la grève militaire.

Le droit pénal sert à prévenir et à punir des crimes et délits. Il ne vise pas à restreindre la liberté d’opinion ou à prévenir quelque opinion indésirable, a-t-il ajouté. Jean-Luc Addor reproche au collectif de la Grève du Climat, en tout cas ses entités vaudoise et genevoise, d’avoir publiquement appelé à faire la grève militaire. Un appel doublé d’une lettre ouverte au gouvernement, au Département de la défense et à l’armée, écrit Jean-Luc Addor dans sa plainte.