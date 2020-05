Genève

Grévistes du climat mobilisés malgré le Covid-19

Une cinquantaine de militants se sont retrouvés afin de faire passer leur message et revendiquer le retour du droit de manifester.

Des sympathisants et des grevistes du climat manifestent lors d'une mobilisation de la Greve pour l'Avenir pendant la crise du Coronavirus (Covid-19), ce vendredi 15 mai 2020 a geneve. Cette date est une occasion importante de manifester notre refus de faire perdurer un systeme capitaliste et mondialise, base sur la destruction de l'etre humain et des ecosystemes dont il depend. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Il était midi vendredi, sur le Pont de la Machine à Genève, lorsqu’une trentaine de manifestants dûment espacés ont sorti des lettres géantes afin de sensibiliser la population à leur cause. Le message de cette grève pour l’avenir? «Le climat n’attend pas, changeons de système». L’action s’est déroulée devant une vingtaine de militants venus en soutien. La police, présente sur les lieux peu après, n’est pas intervenue. «Aujourd’hui, à travers le monde, nous aurions dû être des milliers à alerter sur la situation», a affirmé Mathilda Zanella, de la Grève du climat. Mais voilà, le Covid-19 est venu chambouler les plans des activistes et rendre impossible toute mobilisation d’envergure. «Il était tout de même important que nous puissions porter notre message, a poursuivi la jeune femme. A l’heure où l’économie repart, il faut s’interroger sur ce retour à la normale. Qu’est-ce que la normalité? La fonte des glaciers? La sixième extinction de masse?» Elle et ses camarades de lutte estiment que la préservation du climat doit primer sur le «business as usual».