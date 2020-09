France : Grièvement blessé lors d'une soirée libertine

Un jeune homme de 19 ans a été sauvagement agressé dans la nuit de lundi à mardi, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).

C'est un passant qui a donné l'alerte peu avant 1h du matin, mardi: il a découvert un jeune homme grièvement blessé non loin du Mc Donald's de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Sur son corps on pouvait voir plusieurs plaies impressionnantes au niveau du cou et du thorax, et plusieurs de ses doigts ont été sectionnés, rapportent nos confrères de 20minutes.fr. Au petit matin, son pronostic vital n'était toutefois plus engagé.