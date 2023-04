Berne: Grièvement blessé par une voiture folle sur un parking

Jeudi, vers 15h, un automobiliste qui circulait sur l’autoroute A6 a fait une embardée à la hauteur de Deisswil bei Münchenbuchsee (BE). Sa voiture a quitté la chaussée et a traversé un champ avant de finir sa course folle sur le parking d’une entreprise. Là, elle a percuté plusieurs voitures et a fauché un piéton qui se trouvait là.