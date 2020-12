Des tresses qui ne font pas l’unanimité : Griezmann comparé à Greta Thunberg, Kim Kardashian et Laura Ingalls

Le footballeur, habitué des changements capillaires, a laissé de nombreux supporters dubitatifs, mercredi soir, à l'occasion du match Barça-Real Sociedad.

Le FC Barcelone a gagné 2-1 contre la Real Sociedad, mercredi 16 décembre 2020, mais ce n'est pas le score qui a été le plus commenté. Antoine Griezmann, même s'il n'a pas marqué, a été au centre de toutes les attentions. Le footballeur aime changer de tête assez souvent et cette fois, il a fait forte impression. Il est ainsi apparu sur la pelouse du Camp Nou avec deux longues tresses de chaque côté de son crâne. Il n'en fallait pas plus pour que la twittosphère se déchaîne.