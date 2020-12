Football : Griezmann dénonce un contrat en soutien aux Ouïghours

Antoine Griezmann a annoncé avoir rompu unilatéralement son contrat avec la marque chinoise Huawei, accusée d’être partie prenante de la répression des Ouïghours.

Le champion du monde 2018 appelle «Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse» de la minorité ouïghoure «et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l’Homme et de la Femme au sein de la société».

Huawei dément le ciblage ethnique

«Nos produits et solutions sont conformes aux standards de l’industrie et aux règlementations en vigueur. Huawei respecte parfaitement et strictement les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme, et se conforme aux législations dans les 170 pays où il opère», a ajouté l’entreprise dans un communiqué.