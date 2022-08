Football: Griezmann forcé de rester sur le banc pour une clause de 40 millions

IMAGO/Action Plus

Malgré un but en ouverture de saison contre Getafe, Antoine Griezmann est toujours remplaçant et entre systématiquement après la 60e minute. La raison? Selon le média espagnol «Relevo», une clause un peu spéciale aurait été incluse entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, lors de la signature du contrat. En jeu, un montant de 40 millions que les Madrilènes devraient s’acquitter auprès de leur rival si le joueur dispute au moins 45 minutes lors de 50% des matches.