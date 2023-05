F1 – GP de Miami: Verstappen remporte le Grand Prix de Miami après une belle remontada

Fin de la course

Top 10

1: Max Verstappen

2: Sergio Perez

3: Fernando Alonso

4: George Russel

5: Carlos Sainz

6: Lewis Hamilton

7: Charles Leclerc

8: Pierre Gasly

9: Esteban Ocon

10: Kevin Magnussen

Superbe course pour RedBull qui signe un maximum de points. Perez sera peut-être déçu, mais là, Verstappen ne semblait pas atteignable aujourd'hui.

Alonso signe encore une fois un super podium et signe de très très gros points.

Russel et Mercedes en général ont fait une très bonne course et ont pas mal sauvé les meubles en prenant de bons points pour l'équipe en attendant les gros changements sur la voiture.

Sainz et Leclerc cependant… Ils marquent des points, mais clairement, on attendait Ferrari plus haut dans cette course. Leclerc surtout n'aura pas gagné une seule place entre son départ et son arrivée. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé.

Gasly et Ocon avec Alpine sont dans le top 10, et avec un milieu de plateau aussi compétitif, c'est déjà pas mal. Avec les derniers weekends, l'équipe Française avait bien besoin de ces points.

Et Magnussen marque des points pour HAAS qui devrait être contente de scorer à domicile même si elle aura deux autres occasions de faire pareil cette année !