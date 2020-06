Bar Refaeli

Grillée par la justice avec sa mère

Accusées de fraude fiscale, Bar Refaeli et sa maman, Tzipi, ont été jugées coupables. La mère du top ira en prison.

Bar Refaeli se croyait-elle au-dessus des lois? Le top model israélien comprend désormais que ce n’est pas le cas: Bar et sa mère, Tzipi, ont été condamnées par la justice pour évasion fiscale. Selon le site Times of Israel, elles ont plaidé coupables et le tribunal a tranché. Elles verseront à la justice l’équivalent de 3,5 millions de francs, ainsi répartis: 2,15 millions comme arriérés d’impôts et le reste, 1,35 million, en guise d’amende.