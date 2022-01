Genève – Griller un feu à vélo pour aller à droite: option étendue

Règle fédérale

Depuis un an tout juste, une modification de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière permet aux cycles de griller un feu rouge pour tourner à droite si un panneau l’autorise. Ce changement a été opéré après un essai pilote mené durant trois ans à Bâle. Plusieurs régions ont donc décidé d’adapter un certain nombre d’intersections pour matérialiser cette nouveauté. Lausanne ou Vevey, dans le canton de Vaud ont notamment franchi le pas. Pour pouvoir permettre le tourner à droite, les intersections doivent être équipés d’un SAS vélo et d’une bande cyclable d’approche du carrefour, sauf exceptions.