Valais: Grimentz envisage aussi d’avoir son parc solaire

Le gros potentiel des parcs solaires de montagne séduit les communes valaisannes. Des projets existent à Gondo, à Vispertal, à Ovronnaz, à la Grande Dixence et à Grengiols, qui a dévoilé les détails de son projet la semaine dernière. Mercredi, c’est Anniviers qui a présenté les contours de son futur parc solaire de 130’000 mètres carrés, qui doit être déployé non loin du télésiège des Grands-Plans à Grimentz, à 2450 mètres d’altitude. Le secteur choisi se situe hors des zones protégées et le parc n’entraverait ni l’activité des remontées mécaniques ni celle des exploitants de l’alpage.