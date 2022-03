Canada : Grimes a piraté un blog pour récupérer une photo

La chanteuse a sorti l’artillerie lourde pour qu’un cliché d’elle ne se répande pas sur la Toile.

Grimes s’est fait connaître à l’international avec son troisième album, «Visions», sorti en janvier 2012. Imago

L’artiste canadienne Grimes, «petite amie» d’Elon Musk et maman d’une petite fille prénommée Exa Dark Siderael Musk et d’un garçon X AE A-12 Musk, n’a pas fait dans la demi-mesure pour éviter qu’un grain de sable ne vienne se glisser dans l’engrenage au début de sa carrière internationale. En 2012, alors que son album «Visions» se mettait à cartonner dans le monde, la chanteuse a travaillé avec un hacker pour faire disparaître un article peu élogieux et surtout une photo d’elle, peu flatteuse et prise dans une soirée festive, d’un célèbre blog musical indépendant appelé Hipster Runoff.

«Un ami travaillait pour un jeu vidéo et avait accès au serveur du blogueur. Après avoir réussi une attaque par déni de service de son serveur, nous l’avons fait chanter. Son site ne refonctionnera que s’il supprimait ce qui me concernait. Il l’a fait. Ça a été mon hacking le plus cool», s’est souvenue la musicienne de 34 ans, dans une interview vidéo de «Vanity Fair».

Ce qui ne manque pas de piquant, c’est que pendant l’attaque, le blogueur, un certain Carles, avait donné une interview à «Vice». «Le disque de mon serveur est tombé en panne et les sauvegardes à distance ont été sabotées. Je sais que mon site est mal vu par de nombreux artistes et labels. Je ne peux pas citer de noms, mais je paie le prix fort de ne pas faire partie du business musical», avait-il alors déclaré.