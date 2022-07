États-Unis : Grimes et Chelsea Manning: c’est fini

C’est «Page Six» qui nous avait appris que Grimes et Chelsea Manning étaient en couple, dans un article daté du 11 mars 2022. Et c’est à nouveau «Page Six» qui a annoncé leur rupture. Selon une «source», l’ex-compagne d’Elon Musk et mère de deux de ses enfants et la lanceuse d’alerte, toutes deux âgées de 34 ans, se seraient séparées il y a déjà un moment.