Grindelwald refuse de débaptiser le Pic Agassiz

La commune bernoise refuse de renommer le sommet qui porte le nom du naturaliste et glaciologue neuchâtelois qui défendait des thèses racistes. Neuchâtel a déjà débaptisé une place. À Lausanne, une plaque explicative devra être posée dans la rue qui porte son nom.

Le Conseil municipal de Grindelwald (BE) estime que l’Agassizhorn (ou Pig Agassiz en français) doit conserver son nom, même si le glaciologue Louis Agassiz a promu des thèses racistes. Le maire de la commune, Beat Bucher, a confirmé mercredi l’information du quotient bernois «Der Bund». Selon lui, on ne peut pas effacer les taches de l'histoire. Le mieux est de l'accepter avec ses côtés positifs et négatifs.

La commune, comme les deux autres qui se partagent le sommet – Guttannen (BE) et Fieschertal (VS), avait déjà répondu négativement en 2010 à une demande du comité «Démonter Louis Agassiz», qui voulait rebaptiser l'Agassizhorn, qui culmine à 4000 mètres entre l'Oberland bernois et le Haut-Valais. Quelque 2500 personnes du monde entier avaient signé une pétition.