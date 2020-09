Coronavirus : Roche crée un test pour différencier le Covid-19 de la grippe

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a développé un test de diagnostic permettant de détecter et de distinguer le Covid-19 de la grippe. Le test a été approuvé par l’agence américaine des médicaments.

Roche a décroché aux États-Unis un feu vert pour le dépistage et la différenciation des infections au Sars-Cov-2 et au virus de l’influenza de type A et/ou B, à partir d’un frotti nasal ou nasopharyngé unique.

Le géant des médicaments et outils de diagnostic Roche a décroché aux États-Unis un feu vert d’urgence pour le dépistage et la différenciation des infections au Sars-Cov-2 et au virus de l’influenza de type A et/ou B, à partir d’un frotti nasal ou nasopharyngé unique.