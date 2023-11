Grisons: A 15 ans, il envoie la voiture de papa dans le décor

Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune de 15 ans a dérobé les clés de l’auto de son père et s’est lancé dans une course folle à Coire. Vers une heure du matin, à Jenins, il a perdu le contrôle de la voiture de son père et est sorti de la route. La voiture a décollé sur un talus, est entrée en collision avec un bosquet d’arbustes, avant de s’immobiliser sur le flanc. Heureusement, l’adolescent n’a pas été blessé et a pu quitter la voiture par ses propres moyens. La police cantonale des Grisons a ouvert une enquête sur cette virée et sur les causes de l’accident.