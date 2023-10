Grisons: Il sort de la route et finit sa course dans un ruisseau

Un Allemand de 68 ans est sorti de la route mardi peu avant 17 heures à Saint-Moritz (GR). Sa voiture a heurté le mur de soutènement puis a dévalé un talus pentu et s’est immobilisée après environ 15 mètres dans l’Ovel da la Resgia. Le conducteur, blessé, a quitté le véhicule par ses propres moyens. Une équipe du service de secours de Haute Engadine a pris en charge le blessé et l’a transporté à l’hôpital de Samedan. Les pompiers de Saint-Moritz ont sécurisé le lieu de l’accident et ont pris des mesures pour une pollution des eaux. Un camion-grue a ensuite été engagé pour sortir le véhicule de la fâcheuse posture.