Grisons: Wagon des Chemins de fer Rhétiques en feu

Lundi, peu après midi, un incendie s’est déclaré dans un wagon voyageurs à la gare de Surovas à Pontresina. Tous les passagers sont sains et saufs. Plusieurs équipes de pompiers et de secouristes sont intervenues et sont venues à bout du sinistre après trois quarts d’heure. Au préalable, le wagon a été détaché de la composition du train, qui a pu poursuivre son trajet avec la trentaine de passagers en direction de Tirano (It). La cause de l’incendie est en cours de clarification par la police cantonale des Grisons, en collaboration avec le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE).