Le navire de croisière coincé au Groenland a été renfloué

Un navire de croisière avec plus de 200 personnes à son bord, temporairement échoué pendant trois jours dans l’est du Groenland, une région reculée et particulièrement préservée de l’immense territoire arctique, a été renfloué, ont annoncé jeudi la défense danoise et l’armateur. «L’Ocean Explorer a été renfloué ce matin», a annoncé le Commandement arctique, une unité de la marine danoise au Groenland.