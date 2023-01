Google s’apprête à concurrencer l’AirTag d’Apple

Google : Grogu s’apprête à concurrencer l’AirTag d’Apple

Après Tile, Samsung et son Galaxy SmartTag, ou encore Apple et son fameux AirTag, Google devrait également bientôt entrer sur le marché des balises connectées permettant de tracer des objets égarés, comme des clés. Selon l’analyste Kuba Wojciechowski, spécialisé dans les produits Android et Google Pixel, le géant du web travaille à un dispositif de suivi dont le nom de code Grogu fait référence à la célèbre série «The Mandalorian», tirée de l’univers «Star Wars» et au personnage connu aussi sous le nom de Baby Yoda. Il dit avoir «découvert des références» pour une prise en charge de ce produit dans Fast Pair, sa technologie d’appairage rapide d’appareils Bluetooth.