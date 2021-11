Berne : Gros bug pour délivrer le Pass Covid aux gens guéris

Depuis mardi, les personnes guéries peuvent obtenir un certificat Covid après un test sérologique. Sauf que le système informatique a des soucis.

L’envoi des certificats pour les personnes guéries et ayant des anticorps est en attente, à cause d’une panne.

Un certificat Covid valable trois mois est délivré depuis le 16 novembre aux personnes guéries et qui ont fait un test sérologique prouvant qu’ils ont assez d’anticorps. Or, en raison d’une panne technique à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), l’émission des certificats n’est plus possible. Selon un communiqué, dès la mise en place du service, des erreurs ont été constatées. Afin d’éviter des émissions erronées de certificats, le système a été mis hors service. La panne devrait être réparée d’ici à la fin de la semaine.