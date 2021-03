Saweetie : Gros buzz autour d’un cadeau à 300’000 francs

Saweetie mérite-t-elle de garder la voiture offerte par Quavo? La question a agité la Toile.

L’information a rapidement envahi la Toile et fait s’affronter les fans des stars: la réaction de Quavo étant jugée normale par ses aficionados et scandaleuse par ceux de la chanteuse de 27 ans. Le soufflé n’est retombé sur les réseaux sociaux que 24 heures plus tard après que des membres de l’entourage du rappeur américain ont assuré à TMZ que «toute cette histoire autour de la Bentley était complètement fausse et qu’il n’avait jamais été question qu’il récupère la voiture».