France : Gros changement pour Jean-Pascal Zadi

L’acteur et réalisateur français a «de nouvelles dents» et il les adore, même si certains de ses fans ont fait part de leur déception.

«Je suis mignon et je l’assume», a-t-il indiqué. Et si la plupart des commentaires étaient positifs – des fans lui demandant même l’adresse de son dentiste – certains esprits chagrins n’ont pas pu s’empêcher d’afficher leur déception.

«Mais non JP. Qu’est-ce que tu as fait à ta signature visuelle?» «Hop, un peu de fric et on passe chez le dentiste, dommage» ou encore «Tes dents c’était ta signature, ton super pouvoir. Si tu es heureux comme ça, c’est le plus important, mais c’est dommage», a-t-on pu lire.