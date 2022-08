Chine : Gros coup de filet après une vaste escroquerie bancaire

La police chinoise a arrêté plus de 200 personnes dans le cadre de l’un des plus grands scandales bancaires de l’histoire du pays.

La police chinoise a annoncé l’arrestation de plus de 200 suspects liés à l’un des plus grands scandales bancaires de l’histoire du pays, et qui avait donné lieu à des manifestations d’une rare ampleur. Quatre banques rurales de la province du Henan (centre) ont suspendu en avril tout retrait d’argent, prenant au dépourvu des milliers de petits épargnants laissés sans explications. Cette situation avait donné lieu à des manifestations sporadiques dont l’une des plus importantes s’était déroulée en juillet à Zhengzhou - à environ 600 kilomètres au sud de Pékin. Dans la foulée, les autorités ont annoncé l’arrestation de personnes appartenant, selon elles, à une organisation criminelle. Accusé de contrôler plusieurs banques locales depuis 2011, le groupe effectuait des virements illégaux par le biais de prêts fictifs, avaient alors précisé les autorités.