Accident à Portimao: une Porsche finit dans les tribunes

Plus de peur que de mal. Lors des essais libres en vue des 6 heures de Portimão ce dimanche, comptant pour le championnat du monde FIA d’endurance, un spectaculaire accident s’est produit vendredi. Le pilote portugais Alexandre Areia est sorti de piste, sa Porsche GT3 Cup 991 terminant sa course dans les gradins, rapporte «Motorsport.com» . Le drame a été évité de peu.

Le bolide a rencontré des problèmes de freinage lors d’un virage et a heurté les protections se trouvant à l’extérieur de la courbe. Le choc a provoqué l’élévation de la Porsche, qui a atterri dans la tribune, fermée au public jusqu’à nouvel ordre depuis l’incident. Heureusement, aucun spectateur n’avait pris place à cet endroit et le pilote est sorti indemne de son véhicule. Mais les questions de sécurité demeurent, sur un circuit qui bénéficie du Grade 1 FIA, soit la norme la plus élevée.