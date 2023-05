Vaud: Gros dégagement de fumée à Champagne

Une colonne de fumée s’est érigée mardi peu après 19h à la rue du Moulin à Champagne (VD), juste à côté de l’autoroute A5 entre Grandson et Yverdon. Plusieurs lecteurs nous ont envoyé des vidéos et des images de l’incident. En cause, un incendie au niveau des ventilations dans une usine de pièces métalliques, selon la porte-parole de la police cantonale vaudoise. Les pompiers et la police ont débarqué peu après l’alerte. Il n’y a pas eu de blessé. Une enquête sera menée pour découvrir les causes de l’incendie.