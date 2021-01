Un important sinistre s’est déclaré mardi peu avant 9h30 à Muttenz (BL). A leur arrivée, les pompiers ont constaté qu’une épaisse fumée sortait de l'atelier de réparation auto. Les services d'urgence ont pu rapidement localiser la source de l'incendie et la maîtriser. En raison du fort dégagement de fumée, le groupe de mesure des pompiers spécialisés dans les interventions chimiques a été appelé. Les mesures étant négatives, à aucun moment, il n'y a eu de danger pour les personnes ou l'environnement.

L'incendie, dont la cause fait l’objet d’une enquête, a provoqué des dommages considérables. Le bâtiment n'est actuellement plus accessible et est examiné par un ingénieur pour savoir si la structure a été atteinte. Deux personnes ont reçu des soins médicaux sur place, mais n'ont pas eu besoin d'être hospitalisées.