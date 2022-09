Ouragan Fiona : Gros dégâts à Porto Rico, la République dominicaine également touchée

État d’urgence déclaré

À Porto Rico, où l’ouragan est d’abord passé et où une alerte à la tempête tropicale reste en vigueur, «les dégâts pour l’infrastructure (…) et les maisons ont été catastrophiques», a dit le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, lors d’une conférence de presse. Fiona a provoqué des glissements de terrain, fait tomber des arbres et des lignes électriques, rendu des routes impraticables et emporté un pont dans la ville d’Utuado.

Coupure de courant

Le président américain Joe Biden a déclaré l’état d’urgence. Il s’est entretenu lundi avec le gouverneur de l’île et a indiqué que le nombre de membres du personnel fédéral œuvrant déjà à aider le territoire et s’élevant actuellement à plus de 300 allait augmenter «de manière conséquente». Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente.