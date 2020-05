Rédiger un nouveau commentaire

Et ensuite, ces mêmes patrons se plaindront qu'ils ne trouvent pas assez de gens bien formés. Ils auront un prétexte tout trouvé pour engager encore plus de frontaliers payés au minimum des conventions patronales (quand il y en a)

Lucas 13.05.2020 à 06:06

En même temps, quand on voit le nombre d'entreprises qui ferment, il n'y a rien d'étonnant. Et pendant ce temps-là, on parle de rouvrir les frontières, permettant à tous les chômeurs d'Europe de tenter notre Eldorado. Et les résidents du pays seront mis de côté pour cause de dumping. C'est prometteur pour les votations à venir !