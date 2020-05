Daillens (VD)

Gros déploiement de police pour… un anniversaire

Des patrouilles de gendarmerie et une équipe de négociation ont été mobilisées après plusieurs signalements d’un homme armé. La scène n’était en fait qu’une plaisanterie.

Le sang de certains habitants de Daillens n’a fait qu’un tour lorsqu’ils ont aperçu un jeune homme se balader dans le village en treillis militaire, armé de ce qui ressemblait fortement à un fusil. Il faut dire que plusieurs braquages de fourgons ont eu lieu dans la région ces derniers mois, légitimant largement les craintes de ces résidents. La gendarmerie vaudoise a donc reçu plusieurs téléphones pour leur signaler cet individu menaçant; certains ont même annoncé l’attaque d’un camion de la Poste, dont le centre de tri est proche. Fortes de ces informations, les forces de l’ordre ont mobilisé plusieurs patrouilles, soit une dizaine d’agents, ainsi que le service de négociation. «C’est la procédure pour ce genre d’interventions, on ne sait pas sur qui on va tomber», explique Roger Muller, porte-parole de la police cantonale vaudoise

Toutefois, les amateurs de films d’action ont dû déchanter, et les autres se rassurer: «Il ne s’agissait de rien de plus qu’une mise en scène de mauvais goût», poursuit-il. Un jeune homme de 14 ans avait en effet entrepris de jouer la comédie dans le cadre d’un anniversaire, sortant son plus beau treillis militaire ainsi qu’un fusil d’Air Soft, rendant l’illusion plutôt crédible. Il a été interpellé par les agents, puis pris en charge. «Il n’ira pas en garde à vue, puisqu’il ne pose clairement aucun danger», précise Roger Muller. Quant à savoir ce que l’adolescent risque pour sa mauvaise blague, «ce sera à un procureur d’en décider». Des cas comparables ont en tout cas valu plusieurs amendes à hauteur de quelques centaines de francs ces dernières années.