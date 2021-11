Zoug : Gros déploiement pour remettre un camion sur ses roues

Un poids lourd s’est retrouvé sur le flanc, jeudi en début d’après-midi. Il a fallu deux camions-grues pour le sortir de sa fâcheuse posture.

Un camion-grue s’est renversé jeudi vers 13h45 dans un virage à l’entrée de l’autoroute à Rotkreuz (ZG). Le chauffeur de 33 ans n’a pas été blessé et a pu sortir du véhicule par ses propres moyens. En état d’ébriété, il a été transporté à l’hôpital pour un contrôle et a dû se soumettre à une analyse de sang et d’urine.