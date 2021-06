Allaman (VD) - Gros déploiement pour un homme qui se baladait tranquillement

1 / 2 La brigade du lac a été mobilisée pour l’opération de sauvetage. Lecteur Reporter La REGA a été engagée pour les recherches Lecteur Reporter

Fin de week-end mouvementée pour les baigneurs d’Allaman (VD). Sur la plage au niveau de la pêcherie, aux alentours de 19h, un grand dispositif de recherches a été mis en place. «J’ai vu un zodiaque avec un gyrophare et un autre bateau fouiller le lac», explique un lecteur. C’est que la police avait reçu un coup de fil pour disparition inquiétante. Un homme d’une soixantaine d’années, parti nager vers 16 h 30, n’était toujours pas revenu plus de deux heures plus tard.

Les recherches ont rapidement commencé et d’importants moyens, notamment un hélicoptère, ont été déployés. «Quand on recherche une personne, on ne lésine pas sur les moyens», affirme un communicant de la police cantonale vaudoise. La Rega est alertée par les autorités lorsqu’une raison fondée de s’inquiéter d’une disparition existe et qu’une aide urgente est requise.