Genève - Gros embouteillages aux arrivées de l’aéroport

«Je suis arrivée vers 23h40, un passager m’a dit qu’il était là depuis 20h30, relate-t-elle. La salle de réception des bagages était bondée, il y avait plusieurs centaines de personnes, des gens par terre et des bébés qui pleuraient, c’était un bazar innommable. Moi, j’ai pu récupérer ma valise après une quarantaine de minutes, mais d’autres patientaient encore. Les employés de la maintenance n’ont pas dû chômer. Mais je pense qu’au niveau de l’organisation, on peut mieux faire.»

Tempête, retards et problèmes d’organisation

La plateforme aéroportuaire indique avoir eu une journée «très intense», avec plus de 60’000 passagers, «un niveau assez élevé», et plusieurs couacs qui se sont enchaînés. En matinée, il s’agissait de la météo avec la tempête Eunice au nord de l’Europe qui a entraîné des retards et congestions, explique Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève-Aéroport (GVA).