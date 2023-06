Allemagne: Gros incendie à Europa-Park: 25’000 visiteurs ont été évacués

Environ 25’000 visiteurs du plus grand parc d’attraction d’Allemagne, Europa-Parc, près de la frontière française, ont été évacués lundi suite à un incendie. Présent sur place , un lecteur raconte: «Il y a eu deux ou trois bruits forts. Ensuite, on a vu un énorme incendie.» Il se trouvait sur l’Atlantica-Supersplash (situation dans la zone du Portugal) lorsqu’il a dû la quitter.

Le feu s’est déclaré vers 16h40 dans un local technique du parc et il n’a pas fait de blessé, a indiqué la police locale. Les images de l’AFP montrent une épaisse et haute colonne de fumée noire qui s’élève au-dessus du parc.

Plus de 450 pompiers, membres des forces de l’ordre et services de secours ont été dépêchés sur le site du parc, selon la police, qui indique que l’évacuation s’est passé «sans problème» et que les systèmes d’alerte ont correctement fonctionné.