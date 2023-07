Canton de Berne: Gros incendie dans un garage à Longeau, près de Bienne

A Longeau (BE), l’entrepôt d’un garage automobile a pris feu samedi en début d’après-midi. Une lectrice de «20 minutes» dit avoir d’abord entendu une forte explosion peu avant 14h, suivie d’autres détonations plus faibles. Une colonne d’épaisse fumée noire s’échappait du bâtiment. L’ambulance et les pompiers étaient sur place. Selon la témoin, la police lui a demandé de fermer les fenêtres en raison de possibles émanations de gaz toxiques. Une annonce a été faite sur l’application Alertswiss.