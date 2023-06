Gros malaise au restaurant à cause de la tenue de Zendaya

Selon le «Daily Mail», l’actrice de 26 ans, qui était vêtue d’un crop top et d’un pantalon cargo, a été refoulée du Terrazza Borromini, à cause de sa tenue jugée inappropriée. L’établissement demande en effet à ses clients d’avoir un style vestimentaire «décontracté et élégant». Priée de quitter les lieux avec ses amis, Zendaya serait alors partie manger dans une pizzeria à proximité.