Ecublens (VD) – Gros moyens pour évacuer une voiture accidentée

Contacté dimanche après-midi, la police vaudoise confirme les faits: «Il s’agit de la perte de maîtrise d’une voiture probablement due à une vitesse non adaptée, précise le porte-parole. Les quatre occupants en sont sortis indemnes et ont quitté les lieux en abandonnant le véhicule accidenté.» Les agents arrivés sur place peu après ont identifié le titulaire de la voiture coincée entre un talus et un immeuble et se sont rendus chez lui. Ils sont revenus sur les lieux de l’accident avec le jeune conducteur et ses passagers. La police indique que leurs alcootests étaient positifs.