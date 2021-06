Gros revers pour les e-cigarettes Juul aux USA

États-Unis : Gros revers pour les e-cigarettes Juul

La société américaine a accepté lundi de payer 40 millions de dollars, à l’État de Caroline du Nord, pour régler un différend juridique lié à sa stratégie marketing de cibler les plus jeunes.

«Pendant des années, Juul a visé de jeunes personnes, notamment des adolescents, grâce à sa cigarette électronique fortement addictive», a déclaré le procureur de Caroline du Nord, Josh Stein. Selon lui, «cela a allumé la mèche et attisé l’épidémie de vapotage chez nos enfants, dont on peut observer les conséquences dans n’importe quel lycée de Caroline du Nord.» Cet État américain de la côte Est est le premier à parvenir à ce genre d’accord avec la société. Celui-ci prévoit notamment un versement de 40 millions de dollars par Juul. La firme reste poursuivie par plusieurs autres États, dont la Californie et New York, et la ville de Washington.