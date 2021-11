Les billets pour The Beat à Neuchâtel s'arrachent

Ce sont 6000 personnes qui sont attendues le samedi 27 novembre 2021 aux patinoires du Littoral pour voir Maes, Koba LaD, Soso Maness, Gazo et SDM. Les billets pour The Beat, qui a déjà connu quatre éditions à Genève , se sont arrachés.

«L’événement a été repoussé deux fois, c’est la première fois qu’il se déroule ici et on sort d’une période un peu compliquée. Malgré cela, on se dirige vers un sold out. Ça va être un super moment», se réjouit Julien Rouyer, co­organisateur du festival de hip-hop qui fera aussi vibrer l’Arena de Genève le 29 janvier 2022. Selon lui, le public a répondu présent en masse parce que la région possède «un vrai vivier de connaisseurs et que les gros événements rap y sont rares». Les fans de hip-hop se réjouiront d’ailleurs d’apprendre que The Beat reviendra à Neuchâtel en automne 2022.