Pink et Willow : Gros succès du duo mère-fille

La chanteuse américaine interprète «Cover Me In Sunshine» avec sa petite Willow, 9 ans. Le single est parmi les plus streamés de Suisse.

Le but de l’Américaine de 41 ans et de sa petite puce est de donner le sourire. Le pari est réussi. DR

Pink fait fort avec «Cover Me In Sunshine» partagé avec Willow. Le single est parmi les dix les plus écoutés de Suisse sur Spotify. «Cette chanson nous rend tout simplement heureuses, c’est la seule raison pour laquelle nous la sortons», avait expliqué la chanteuse sur Instagram à la publication de ce titre en février 2021.

À l’origine, ce morceau avait été diffusé dans une vidéo pour marquer le premier post sur TikTok de Pink. On y voyait sa fille chanter dans la cuisine familiale. Elle avait été vue plus de 5 millions de fois. «Je trouve du réconfort dans la musique. J’adore chanter avec ma fille et mon fils (ndlr: Jameson Moon, 4 ans). Lui, ce sera différent, il sera dans un groupe de metal», avait aussi plaisanté Pink. De quoi, peut-être, lui donner l’envie d’un autre duo familial.