Villars (VD) : Gros succès du Nouvel-An virtuel du «20minutes»

Plusieurs dizaines de milliers d’internautes ont suivi notre Silent Party virtuelle, diffusée en streaming depuis la station de Villars (VD), le 31 décembre 2020.

Quelle belle soirée! Les douze DJ aux platines, réunis aux Bains de Villars (VD), se sont éclatés. Les internautes qui ont regardé cette Silent Party du Réveillon, de 22h à 2h du matin via notre app ou notre site, aussi. Vous avez été plus de 50’000 personnes (soit plus de cinq fois la capacité maximale de l’Arena de Genève) à vous connecter à notre live streaming. Sur les réseaux sociaux, vous avez été également très nombreux à interagir avec nous. Merci!

Artistiquement, on retiendra les sets enflammés d’Igor Blaska et du délirant DJ Zebra, l’electro typiquement berlinoise de la… Berlinoise Anja Schneider, la house élégante de MHMD ou le hip-hop inspiré de DJ Ronfa, Vinz Lee ou Green Giant. Mais, aussi et surtout, la joie non dissimulée de tous les artistes de retrouver les platines.