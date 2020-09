Gros succès pour ces masques inspirés de Fenty Beauty

Sur le compte Twitter de Shami Oshun, il est écrit « Match your Fenty shade » (fais matcher ta nuance Fenty). La créatrice américaine ne s’en cache pas, elle a lancé une série de masques directement inspirés des fonds de teint Fenty Beauty, la marque de beauté de Rihanna. Un coup de génie quand on sait que c’est justement ce produit de maquillage correspondant à toutes les carnations, qui a f ait son succès .

Sur le réseau social, Shami Oshun a posté un tableau où elle fait correspondre ses masques aux nuances des fonds de teint Fenty. Pour le moment, ils existent en onze teintes. L’engouement sur la Toile a été tel, que la demande s’est envolée. À ce jour, dix des onze modèles proposés sont en rupture de stock. La créatrice a d ’ ores et déjà annoncé qu ’ elle comptait renflouer ses stocks et qu’elle travaillait à l’ajout de nouvelles nuances, notamment le nude 490 et 385.