AVS 21: gros suspense sur le sort de la réforme des votations

«Un résultat serré pour un combat inégal»

Également interrogé, le président de l’Union syndical suisse, Pierre-Yves Maillard (PS/VD), est très surpris: «C’est au-dessus de nos attentes, vu que nous avions tout le monde contre nous en Suisse allemande, les éditorialistes, les partis de droite et tous les acteurs économiques. Ces résultats montrent que les femmes ont voté contre et qu’il y a un clivage social aussi avec les régions rurales. Diviser à ce point le pays n’est pas une bonne politique à mon avis. Je ne m’attendais pas à un résultat aussi serré pour un combat aussi inégal. Mais cela montre que la base populaire de ce pays ne souhaite pas l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes».

Un profond Röstigraben

Le vote provoque aussi un immense Röstigraben, puisque tous les cantons romands sont dans le camp du non à plus de 60% (Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg), même plus de 70% dans le Jura. Le Tessin refuse également par 57% et le Valais à 54,4%.