Grosse affluence attendue à l’aéroport de Genève dès vendredi

Genève : Grosse affluence attendue à l’aéroport dès vendredi

Entre 50’000 et 58’000 passagers par jour. C’est ce que prévoit Genève Aéroport pour les journées les plus denses, à compter du vendredi 16 décembre et ce, jusqu’au 7 janvier. Des niveaux de fréquentation «importants, proches de la situation avant la crise», relève la plateforme aéroportuaire mercredi. Celle-ci indique que ses équipes et celles de ses partenaires, en particulier les agents d'assistantes et les équipes de sécurité, «sont mobilisées et renforcées.»